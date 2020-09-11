В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи

11.09.2020 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 29-летнему местному жителю и двум подросткам 15 и 16 лет, признанными виновными в кражах.

Как установлено судом, инцидент произошёл в ночь с 10 на 11 апреля 2020 года в деревне Огорыльцево. Старший из обвиняемых был пьян. Между собой подсудимые договорились проникнуть в чужие дома, чтобы украсть чужое имущество.

«Они незаконно проникли в пять домов. В первом какого-либо ценного имущества не обнаружили, из других похитили цифровой ресивер для телевизора и газовую горелку с баллоном, электрическую машинку для стрижки волос, пластиковую канистру с бензином, банку кофе и фонарик, рыбные консервы и 1кг шоколадных конфет. С похищенным имуществом обвиняемые скрылись», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет колонии строгого режима. Подростки получили по 100 часов обязательных работ.

Тэги: кражи

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