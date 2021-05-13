Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу Арина Мосько пополнила состав «Вологды-Чевакаты»

Арина Мосько из республики Беларусь будет играть за «Вологду-Чевакату».

Для 22-летней атакующей защитницы вологодская команда станет вторым клубом в России. Прошлый сезон она провела в «Пересвете» из Ростов-на-Дону, где а отыграла 18 матчей, в каждом выходя в стартовом составе и набирая в среднем по 10,5 очка, и 3,9 подбора. До этого Арина играла только у себя на родине, в белорусских клубах «Виктория» и «Олимпия» из Гродно.

«Было несколько предложений из разных команд, но, пообщавшись с белорусками, которые играли в «Вологде-Чеваката» в прошедшем сезоне, взвесив все «за» и «против», я выбрала Вологду. И верю, что сделала правильный выбор. В Вологде хотелось бы тренироваться, получать достаточное количество игрового времени и помогать команде в реализации поставленных задач. Все должно идти постепенно: показываешь себя на тренировке – получаешь свои минуты на площадке. Все в моих руках», - сказала Арина в интервью пресс-службе вологодской команды.

