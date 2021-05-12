В Кадникове обрушилась стена жилого дома XIX века

В городе Кадников Сокольского района вечером 12 мая обрушилась стена жилого дома № 32 по улице Розы Люксембург. В момент обрушения в доме находились два человека, они эвакуированы, не пострадали, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Кирпичный трехэтажный дом построен в первой половине XIX века, является объектом культурного наследия регионального значения. В нем восемь квартир, из них три жилые.

Известно, что в доме проживали четыре человека.