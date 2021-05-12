«Магистраль» планирует взыскать с администрации Вологды более 30 млн рублей за уборку снега «сверх нормы»

ООО «Магистраль», подрядчик по уборке улиц Вологды, подало в суд два иска, в котором требует у администрации Вологды выплатить 20 293 823 рубля и 11 862 396 рублей. Причина - уборка и вывоз снега «сверх нормы» зимой 2020/2021 года.

Газета «Премьер» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов пишет, что лимит объемов по вывозу снега, предусмотренных заключенными с "Магистралью" контрактами, был исчерпан еще в январе 2021 года. Тогда представители фирмы обратились в городскую администрацию, попросив увеличить объемы финансирования в части уборки дорог от снега, но получили отказ. Поэтому 23 апреля подрядчик обратился в суд и намерен таким образом взыскать с городского бюджета деньги за выполненную работу.

Как ранее сообщал NewsVo, в сентябре прошлого года администрация города заключила с «Магистралью» два контракта на содержание улиц города. Первый, более крупный лот, предполагает летнюю и зимнюю уборку территории центральной части Вологды, микрорайонов ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново и села Молочное общей площадью порядка 2,7 млн кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 151, 8 млн рублей. Второй лот включает в себя содержание улиц Заречной части города и мкр. Прилуки общей площадью около 800 тысяч кв. м. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 39,7 млн рублей. В итоге за уборку всего города с 1 октября 2020 года до 31 марта 2021 года фирма Павла Волкова получит 191,5 млн. рублей.

При заключении контрактов чиновники подчеркивали, что вывоз снега был вынесен в отдельную графу.

Претензии к работе «Магистрали» возникают каждый год, причём не только у жителей Вологды. Прошлой зимой городская прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что основной подрядчик муниципалитета в новогодние праздники «ненадлежащим образом» выполнял работу по содержанию автодорог.