39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 человек выздоровели, четверо умерли. Такие данные 12 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 45 297 пациентам. Большая часть из них — 42 336 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1049 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал чиновников привиться от коронавируса. На данный момент прививку сделали только 55% сотрудников органов местного самоуправления региона.