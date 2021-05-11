Вологодский губернатор призвал чиновников привиться от коронавируса

11.05.2021 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал сотрудников органов местного самоуправления региона сделать прививки от коронавируса.

— Я привился, все мои коллеги тоже привились. А органы местного самоуправления на 55%. Я, уважаемые коллеги, настойчиво прошу вас быть примером для ваших земляков, для наших земляков. Своим собственным примером показать, что прививка — это жизненная необходимость. Сделать ее нужно как можно быстрее, — сказал Олег Кувшинников. 

По последним данным, в Вологодской области первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 90 тысяч человек. 

 

Тэги: коронавирус

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