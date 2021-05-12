20 мостов обещают отремонтировать в Вологодской области в ближайшие три года

Около 20 мостов отремонтируют в Вологодской области в ближайшие три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». С этого года в программу внесены изменения, согласно которым на федеральные средства в порядок будут приводить и мостовые сооружения.

— Уже известно, что в рамках БКД в регионе на ремонт встанут Октябрьский мост в Череповце, мост через Вологду в Кувшиново, мост через Сухону по дороге Тотьма-Никольск между Тотьмой и селом имени Бабушкина, а также несколько мостов на трассах Череповец-Сергиев Посад и Сокол-Харовск-Вожега, — написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что Октябрьский мост в Череповце нельзя ремонтировать, пока не будет запущена Северная объездная дорога — альтернативный маршрут к проходным «Северстали» и «ФосАгро».