В Великоустюгском районе обнаружили незаконное складирование древесины в Шиленгском бору

В Великоустюгском районе прокуратура обязала предпринимателя убрать пиловочник с территории особо охраняемой природной территории. Нарушение федерального законодательства было выявлено в рамках проверки в государственном природном заказнике «Шиленгский бор».

— В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере заготовки древесины, в нарушение требований федерального на территории сельского поселения Самотовинское Великоустюгского района допустил складирование пиловочника в границах государственного природного заказника «Шиленгский бор», — сообщает прокуратура Вологодской области.

ИП вынесли представление об устранении нарушений. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.

Ранее NewsVo сообщал, что в начале 2021 года Вологодской области ликвидирован государственный природный зоологический заказник «Кемский», располагавшийся в Никольском районе.