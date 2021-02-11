В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Кемский»

11.02.2021 [Общество]

В Вологодской области ликвидирован государственный природный зоологический заказник «Кемский», располагавшийся в Никольском районе. 

— Ликвидировать особо охраняемую природную территорию областного значения государственный природный зоологический заказник «Кемский» Никольского муниципального района Вологодской области, созданную на территории общедоступных охотничьих угодий Никольского муниципального района Вологодской области площадью 23 200 га, — говорится в постановлении правительства Вологодской области, опубликованном на сайте региона 11 февраля. 

Документ подписан председателем правительства Вологодской области, первым заместителем губернатора Антоном Кольцовым.

Заказник был образован в 2000 году за счет угодий государственного резервного охотничьего фонда Никольского района и был ориентирован на стабилизацию численности лося в муниципалитете, сообщала газета «Авангард». На территории «Кемского» был запрещен выпас скота, сенокошение, распашка земель ближе 25 метров от бобровых поселений; лов рыбы сетями и другими ловушками в местах обитания бобров;  все виды массового отдыха населения и туризма;  движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего пользования;  охота и живоотлов диких животных за исключением добычи волков, отстрела, отлова больных, травмированных зверей и птиц. 

Ранее NewsVo сообщал, что природный зоологический заказник «Тотемский», созданный на 93 415 га общедоступных охотничьих угодий в Тотемском районе области, ликвидировали в конце 2020 года. 

Тэги: Экология, заказники

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