В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»

04.12.2020 [Общество]

Природный зоологический заказник «Тотемский», созданный на 93 415 га общедоступных охотничьих угодий в Тотемском районе области, ликвидировали. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. В документе говорится, что заказник ликвидирован «в связи с истечением установленного срока функционирования». 

Заказник «Тотемский» был создан еще в 1971 году решением исполнительного комитета Вологодского областного совета депутатов трудящихся. Основными задачами заказника  были сохранение, восстановление и воспроизводство глухаря, тетерева, водоплавающей дичи, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования, поддержание экологического баланса. На этой особо охраняемой природной территории запрещалась охота на эти виды птиц, проведение рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водного объекта, заселенных бобрами.

 

Тэги: Экология, природа

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