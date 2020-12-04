В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»

Природный зоологический заказник «Тотемский», созданный на 93 415 га общедоступных охотничьих угодий в Тотемском районе области, ликвидировали. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. В документе говорится, что заказник ликвидирован «в связи с истечением установленного срока функционирования».

Заказник «Тотемский» был создан еще в 1971 году решением исполнительного комитета Вологодского областного совета депутатов трудящихся. Основными задачами заказника были сохранение, восстановление и воспроизводство глухаря, тетерева, водоплавающей дичи, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение среды их обитания, мест гнездования, поддержание экологического баланса. На этой особо охраняемой природной территории запрещалась охота на эти виды птиц, проведение рубок лесных насаждений в радиусе 500 метров вокруг глухариных токов, а также в полосах шириной 100 метров по каждому берегу реки или иного водного объекта, заселенных бобрами.