Вологжанин избил собутыльника в кафе на улице Воровского и скрылся

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, устроившего дебош в кафе на улице Воровского. Сообщение об инциденте поступило около 6:30.

Работница заведения пояснила, что двое мужчин выпивали, поссорились и устроили драку. Один из них избил 38-летнего оппонента и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Задержанного разыскали во дворах в том же районе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ещё один пьяный мужчина устроил дебош в больнице на Пошехонском шоссе. Сообщение о происшествии поступило около 5:00.

«В больнице он стал вести себя вызывающе, ругаться грубой нецензурной бранью. Медсестра сделала замечание гражданину, в ответ он несколько раз ударил ее по руке и лицу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанным оказался 64-летний вологжанин. Его также передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.