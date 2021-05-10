Вологжанин избил собутыльника в кафе на улице Воровского и скрылся

10.05.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего местного жителя, устроившего дебош в кафе на улице Воровского. Сообщение об инциденте поступило около 6:30.

Работница заведения пояснила, что двое мужчин выпивали, поссорились и устроили драку. Один из них избил 38-летнего оппонента и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Задержанного разыскали во дворах в том же районе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ещё один пьяный мужчина устроил дебош в больнице на Пошехонском шоссе. Сообщение о происшествии поступило около 5:00.

«В больнице он стал вести себя вызывающе, ругаться грубой нецензурной бранью. Медсестра сделала замечание гражданину, в ответ он несколько раз ударил ее по руке и лицу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанным оказался 64-летний вологжанин. Его также передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: дебоширы, Росгвардия

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