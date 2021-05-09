1200 километров прошел в этом году по Вологодской области студенческий мотоагитпробег «Победа»

09.05.2021 [Культура]

Концертом в посёлке Молочное завершился мотоагитпробег «Победа». С 1 по 9 мая 10 мотоциклистов и концертная группа преодолели 1200 километров пути и посетили 7 населённых пунктов Вологодской области: Тотьму, Тарногский городок, Нюксеницу, Кичменгский городок, Никольск, Село имени Бабушкина и Устье-Кубенское. В каждом из населённых пунктов участники пробега организовывали праздничный концерт для местных жителей и ветеранов.

Помимо студентов, в акции приняли участие сотрудники и выпускники Вологодской молочно-хозяйственной академии, сообщает сайт ВГМХА имени Верещагина.  

В дороге участников ждало много приключений. То поломки техники, то плохая погода. Так, например, во время перегона из Нюксеницы в Кич-Городок - 227 километров - всю дорогу лил дождь. А самым длинным перегоном стала дорога из Бабушкина до Устья-Кубенского - 300 километров.

В Тарноге с участниками мотоагитпробега встретилась Татьяна Аксенова (Томиловская), выпускница академии и участница мотоагитпробега «Победа» 1982 и 1983 годов.

В Никольске танцоров ожидал сюрприз - непривычно скользкий пол на сцене.

- По итогу 5 эффектных падений за концерт. Зрители простили приезжим незнание. В финале аплодировали стоя, - рассказывают участники пробега.

Напомним, мотоагитпробег «Победа» проходит ежегодно с 1975 года с 1 по 9 мая. Его по традиции проводит ВГМХА имени Верещагина. В честь Дня Победы участники пробега проводят митинги памяти, возлагают венки к памятникам и обелискам, организуют волонтерские работы, дают концерты для жителей населенных пунктов Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, как первокурсники академии приобрели старый мотоцикл и самостоятельно восстанавливали его для участия в этом мотоагитпробеге.

Предлагаем вашему вниманию завершающий концерт участников мотоагитпробега в Молочном:

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