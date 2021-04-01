Первокурсники ВГМХА при помощи педагогов восстанавливают старый мотоцикл «Урал»

Кружок инженерно-технического творчества решили возродить на инженерном факультете Вологодской молочно-хозяйственной академии. Первой работой для участников кружка станет восстановление мотоцикла «Урал» 1993 года выпуска.

– Идею студентам подал декан факультета Николай Кузнецов, а первокурсники всерьез ей загорелись: неделю искали подходящий мотоцикл на сайтах с объявлениями, советовались с преподавателями и, наконец, нашли подходящий вариант в поселке Суда Череповецкого района. Технику ребята приобрели на собственные средства – 28-летний «Урал» с коляской обошелся энтузиастам в 25 тысяч рублей, – сообщает сайт академии.

Утром 31 марта первокурсники Иван Марков, Илья Фирсов и Артем Осипов отправились за мотоциклом в Череповецкий район.

– Вчера они еще не знали, что купят этот мотоцикл, а сегодня в 8 часов утра ребята были уже за 160 километров отсюда и забирали технику в Суде, - говорит декан факультета Николай Кузнецов, - На мой взгляд, это лучший вариант по состоянию и по цене.

При помощи педагогов инженерного факультета ВГМХА студенты приведут мотоцикл в рабочее состояние. Факультет также предоставит помещение и все необходимые инструменты.

Уже к майским праздникам ребята планируют на этом мотоцикле присоединиться к колонне мотоагитпробега «Победа».

