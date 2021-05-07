Жители Вологды активно голосуют за благоустройство Затоновского пляжа

07.05.2021 [Общество]

16 014 голосов отдали за благоустройство разных объектов Вологды горожане на портале 35.gorodsreda.ru. По данным Центра управления регионом, на данный момент лидирует вариант Затоновского пляжа. 

Проект благоустройства предполагает очистку береговой линии от кустарника и растительного грунта; устройство подпорной стены с забором (ограждением) по периметру береговой линии; обустройство смотровой площадки (ротонда), оборудованной лестничными маршами с двух сторон для выхода на пляж; обустройство тротуарных дорожек вдоль линии подпорной стенки, подходы к смотровой площадке и прилегающим территориям и улицы Пугачева; отсыпка пляжа намывным песком; оснащение прогулочной зоны по периметру береговой линии фонарями освещения, скамейками, урнами и газонами; оборудовать пляж кабинками для переодевания и биотуалетами. 

В списке для голосования также бульвар на улице Ильюшина, парк Возрождения по улице Псковской, набережная в районе "Прибрежный", спортплощадки у дома №22 по улице Кирова и №3А по Огородному переулку, детская площадка на улице Малой Сибирской, Октябрьский сквер, роща памяти в Молочном, Ковыринский сад, Старое шоссе, территория у лицея №32, аллея на Копанке, парк ДК Льнокомбината, парк Мира и другие территории. 

Ранее NewsVo рассказывал, что с 26 апреля по 30 мая в Вологодской области проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители региона старше 14 лет смогут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Тэги: благоустройство, голосование

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