Вологжане выберут, какие проекты благоустройства общественных территорий реализуют в 2022 году

Жители Вологодской области старше 14 лет могут принять участие в онлайн-голосовании за лучшие проекты благоустройства общественных территорий, которые планируется реализовать в Вологде, Череповце и Великом Устюге.

– Онлайн-голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая на специальной электронной платформе 35.gorodsreda.ru, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь уже в 2022 году.

О том, как правильно проголосовать на общероссийской платформе, смотрите в видеоинструкции: