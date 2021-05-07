Экскурсия по выставке находок из реставрируемого Дома Засецких пройдёт в Вологде 10 мая в 17:00. Сейчас эта выставка занимает два этажа флигеля Дома Дружинина.

– Представляете, вы приходите в один потрясающий дом, а внутри - наличники, колонны, двери из другого фантастического дома? Поднимемся в мансардный этаж и рассмотрим то, что стооолько лет пряталось в стенах и под половыми досками! Проплывем от Дании до Вологды, закончим высшее начальное училище и попадем в Вологду 20- х годов. С нами будет лупа и затейливые истории вещей, – интригуют организаторы мероприятия их бюро нестандартных экскурсий «Вокруг да около».

Напомним, что Дом Засецких – самый старый деревянный дом из сохранившихся в Вологде. Сейчас его реставрацией на собственные средства занимается вологодский предприниматель Герман Якимов.

Узнать подробнее об экскурсии и записаться на неё можно по ссылке.

