В Вологде сильный ветер сорвал крышу с остановки и повалил десять деревьев

Вечером 6 мая из-за сильного ветра в Вологде оказались повалены десять деревьев в разных микрорайонах города.

— Судьба ещё трех деревьев, пострадавших от ветра, будет решена после обследования. В этой сводке половина — это тополя, у которых слабая корневая система и мягкая древесина. Сейчас, продумывая озеленение города, мы отказываемся от тополей в сторону других видов деревьев, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

Кроме того, ветром, порывы которого достигали 18 метров в секунду, сорвало крышу с автобусной остановки у железнодорожного вокзала (в администрации пообещали демонтировать ее и заменить на новую), а также с нескольких гаражей.

Ранее NewsVo сообщал, что одним из поваленных деревьев стал тополь на бульваре Пирогова. Очевидцы заметили, что корни дерева были подрублены.