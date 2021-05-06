Турция надеется принять туристов из России в июне

В Турции рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране улучшится, и в начале июня возобновится прием туристов из России, заявил РИА Новости представитель Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).

Суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции 5 мая составил 26 476, это более чем в два раза ниже максимума, зарегистрированного 16 апреля - 63 082. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.

"В последнее время наблюдается значительный спад случаев заболевания коронавирусом в Турции. Надеемся, что 1 июня эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется и двери для российских туристов снова откроются. Наши агентства работают, мы ждем россиян", - сказал собеседник РИА.

Ранее NewsVo сообщал, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня.