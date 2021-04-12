Россия прекратила авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

12.04.2021 [Общество]

Россия приостановила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом  в этой стране. Решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19. 

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», - цитирует главу правительственного оперштаба вице-премьера Татьяну Голикову "Коммерсант".

Также оперштаб приостановил на этот период авиасообщение с Танзанией. 

У россиян, которые находятся в Турции, будет возможность продолжить отдых или вернуться в Россию чартерами, сказала госпожа Голикова. Туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня забронировали около полумиллиона россиян, сообщила «РИА Новости» Ассоциация туроператоров. Сейчас, по данным агентства, в Турции находятся до 30 тыс. туристов из России.

О том, что в Турции ухудшается эпидемиологическая ситуация, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее данным, из этой страны прибыли люди, которые заразились новыми штаммами коронавируса — британским и южноафриканским.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено весной после начала пандемии коронавируса. Россия возобновила авиарейсы в Турцию с 1 августа 2020 года. 

Тэги: Туризм

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