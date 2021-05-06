Вологодский губернатор выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 6 мая произвел полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга «в ознаменование вклада вологжан в победу в Великой Отечественной войне».

— Огромная честь для меня, — пишет о событии Кувшинников на своей странице в соцсети, — Почти 80 лет назад под Ленинградом приняла боевое крещение 286-я стрелковая дивизия, сформированная в основном из вологжан. Более 60 тысяч наших земляков погибли, защищая Ленинград. Порядка 20 тысяч возводили инженерные сооружения. Здесь началась война и для моего деда Николая Николаевича Кувшинникова.

В преддверии 9 Мая делегация Вологодской области ежегодно выезжает в Кировский район Ленинградской области, чтобы почтить память соотечественников, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны, и возложить цветы к памятникам. В прошлом году из пушки в Петропавловской крепости стрелял спикер Заксобрания Андрей Луценко.