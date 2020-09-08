Спикер вологодского Заксобрания выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга

Председатель Законодательного собрания Вологодской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко произвел полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Выстрел, как сообщает пресс-служба ЗСО, ознаменовал вклад вологжан в освобождение города от фашистских захватчиков. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.

«Это один из самых трагичных эпизодов Великой Отечественной войны. Если к началу блокады население Ленинграда составляло более трех миллионов человек, то к концу в городе осталось менее миллиона человек, — напомнил Андрей Луценко. — Сотни тысяч были эвакуированы по „дороге жизни“. Принимала ленинградцев и Вологодчина, которая в те годы стала одним большим эвакогоспиталем. Тысячи вологжан участвовали в освобождении города».

Свидетелями исторического выстрела стали вологодские ветераны, ныне проживающие в Санкт-Петербурге, а также кадеты Санкт-Петербургского кадетского корпуса Минобороны РФ. Мероприятие прошло в рамках акции «Минувших лет живая память», которую ежегодно проводит вологодское землячество.

8 сентября вологодская делегация также примет участие в церемонии открытия памятника бойцам 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая была сформирована летом 1941 года в Череповце и Шексне. Дивизия с первых дней боев за Ленинград сражалась с противником, приняла первую попытку прорыва блокады и понесла большие потери.