У подрядчика, украшавшего Вологду к праздникам в 2020 году, за сезон износились более 300 флагов

Арбитражный суд Вологодской области 27 апреля своим решением обязал ООО «Абсолютстрой» вернуть городской администрации 382 флагов и 217 флагштоков, которых чиновники не досчитались после исполнения контракта. На разбирательство обратило внимание ИА "Ранпресс".

— Согласно акту приема-передачи товара от 16.12.2020, подписанному с обеих сторон, на склад Учреждения (ред. — имеется в виду МКУ «Служба городского хозяйства») переданы не в полном объеме, либо переданы и не приняты по причине износа флаги расцвечивания — 170 шт.; флагштоки к флагам расцвечивания — 170 шт.; флаги расцвечивания на опоры — 70 шт.; флагштоки к флагам расцвечивания на опоры — 4 шт.; флаги расцвечивания на мосты — 142 шт.; флагштоки к флагам расцвечивания на мосты — 43 шт, — говорится в решении суда.

Судом были отклонены доводы ответчика об отсутствии необходимости передачи заказчику части имущества в связи с его естественным износом (повреждением). Условиями контракта предусмотрено, что все оборудование в течение срока действия контракта должно иметь товарный вид, а вышедшие из строя элементы украшения подлежат замене, либо ремонту за счет исполнителя.

Ранее NewsVo сообщал, что на украшение города к праздникам в период с 21 апреля по 30 ноября 2020 года администрация Вологды потратила 1,59 млн рублей. Контракт на проведение этих работ чиновники подписали 21 апреля 2020 года с ООО «Абсолютстрой» из Вологды (учредитель — Евгений Карпов). Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

В контракте говорилось, что город купит у фирмы 910 флагов. Кроме Дня Победы, Вологду украшали ими к Дню труда (01 — 05 мая), Дню защиты детей, Дню России, Дню города, Дню государственного флага, Дню знаний, Дню народного единства. В стоимость контракта были включены работы по монтажу и демонтажу флагов.