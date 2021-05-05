Движение по Октябрьскому проспекту в Череповце ограничат 6-7 мая

05.05.2021 [Общество]
Движение по Октябрьскому проспекту в Череповце ограничат 6-7 мая

Второй слой асфальта будут укладывать на участке Октябрьского проспекта от заправки до улицы Наседкина 6-7 мая. В связи с этим будет ограничено движение транспорта.

Так, 6 мая с 8.00 утра закроют левую сторону участка дороги от заправки до улицы Наседкина (красный цвет на схеме). Поворот на ул. Ленинградскую будет перекрыт. Выезд с улицы Любецкой прямо и налево будет невозможен.

7 мая также с 8.00 утра закроют правую сторону того же участка дороги (голубой цвет на схеме). Левую сторону, естественно, откроют для движения. Заезд с Октябрьского проспекта на улицу Любецкую и выезд с нее в этот день будут невозможны.

Город Че также сообщает, как изменят схему движения на время ремонта городские автобусы. 

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