Шекснинский проспект в Череповце перекроют из-за ремонта

В мэрии Череповца рассказали, что с 12 марта до 1 апреля из-за проводимого ремонта будет закрыт выезд с Шекснинского проспекта на Октябрьский. Из-за этого изменится маршрут трех автобусов — № 17, 31 и 32.

«На Шекснинском не раз будем перекрывать движение. Там будут делать канализацию и теплотрассу. Первый этап — перекресток Шекснинского и Октябрьского, почти на месяц закроют выезд на кольцо с Шекснинского проспекта. Дублер будет открыт. С кольца можно будет заехать к „Ленте“ на дублер и повернуть направо к „Июню“ на Шекснинский. Автобусы № 17, 31 и 32 будут ездить не прямо по Шекснинскому, а по Годовикова, то есть объезжать у Ледового дворца и поворачивать к кольцу. Обратно так же», — пояснил официальному сайту Череповца начальник отдела транспорта департамента ЖКХ Артём Павлов.

Всего на Шекснинском проспекте от кольца до улицы Рыбинской будут перекрываться пять участков. Схемы движения автобусов и графики перекрытия дорог представят позже.

Ранее NewsVo сообщал, что госконтракт на реконструкцию Шекснинского проспекта подписали в конце прошлого года. Дополнительные три полосы для движения на участке от Годовикова до Рыбинской.