Волонтеры помогут жителям Вологды, Череповца и Великого Устюга принять участие в голосовании за объекты благоустройства

05.05.2021 [Общество]

Волонтеры помогут жителям Вологды, Череповца и Великого Устюга принять участие в голосовании за объекты благоустройства.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 26 апреля по 30 мая в Вологодской области проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители региона старше 14 лет смогут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

- Рассказать гражданам, как можно принять участие в голосовании, вызвались более 120 волонтеров, которые прошли предварительное обучение. Волонтёры расскажут горожанам о тех проектах, которые выносятся на обсуждение и помогут зарегистрироваться на специальной электронной платформе 35.gorodsreda.ru, на которой проходит голосование, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных и местах. Отличить их можно будет по униформе и именным бейджам, на которые нанесены логотипы проекта.

Адреса точек, где вы можете встретить волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды» и проголосовать:

Вологда

  • «ЦУМ», г. Вологда, ул. Благовещенская, д.4, 
  • ул. Каменный мост, 
  • «Оазис», г. Вологда, ул. Мира, д. 82, 
  • Аллея Ильюшина, 
  • «Шоколад», г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 26, 
  • Площадь Федулова, 
  • Ковыринский парк,
  • «Магистраль», Вологда, ул. Сухонская, 1 «Б», 
  • «Макси», Вологда, ул. Горького, д. 122, 
  • «Апельсин», Вологда, ул. Карла Маркса, д. 105, 
  • «Макси», ул. Конева, д. 14а, 
  • «Элма», Вологда, ул. Текстильщиков, д.16, 
  • «Мармелад», Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 22, Конева, 5а

Великий Устюг

  • ТЦ "Прокопьевский", Гледенская 61, 
  • ТЦ "Лето", ул. Луначарского 22, 
  • ТЦ "Заводской рынок", Советский пр, 196, 
  • Великоустюгский КДЦ, Советский пр., 101, 
  • Великоустюгский КДЦ, Гледенская, 18, 
  • МФЦ Великоустюгского муниципального района, ул. Павла Покровского, 42, 
  • Великоустюгская ЦБС, Советский пр., 147 , 
  • городская библиотека №6 – «Экобиблиотека», Советский пр., 200, 
  • Администрация ГП Город «Великий Устюг», проспект Советский, 74

Череповец

  • ТЦ Макси пр. Победы, 200, 
  • ТЦ Макси ул. Архангельская, 43 , 
  • ТЦ Рассвет пр. Победы, 93
  • ДК «Химик», пр.Победы, 100, 
  • Центральная детско-юношеская библиотека ул. Архангельская, 7, 
  • Библиотека № 3 ул. Краснодонцев, 17, 
  • Библиотека № 6 пр. Победы, 137, 
  • Библиотека №15   ул. Олимпийская, д. 63, 
  • ТЦ ИнтерСити пр. Московский, 51, 
  • ТЦ Радуга ул. Ленина, 153, ТЦ Вечерний ул. Ленина, 133, 
  • ТЦ Океан пр. Советский, 113, 
  • Центральная городская библиотека Б.Доменщиков, 32, 
  • Библиотека №2 пр. Победы, 28, 
  • Детская Библиотека № 13 пр. Победы, 73, 
  • Библиотека № 14 ул. Металлургов, 9, 
  • Автовокзал ул. Максима Горького, 44, 
  • МФЦ ул. Жукова, 
  • ТЦ Лента пр. Шекснинский, 2, 
  • ТЦ Сильвер парк пр. Октябрьский, 57, 
  • ТЦ Северо-Западный ул. Ленинградская, 
  • ТЦ Июнь ул. Годовикова, 37, 
  • ТЦ Вега ул. Наседкина, 10А, 
  • Библиотека № 1 ул. Годовикова, 10, 
  • МФЦ Октябрьский, 75 А (ПАО Сбербанк), 
  • ТЦ Лента ш. Кирилловское, 50А, 
  • ТЦ Квадрат ул. Пионерская, 16, 
  • Магазин Дисконт ул. Остинская, 3А, 
  • Интеллект-библиотека Северное шоссе, 29, 
  • МФЦ Кирилловское шоссе, 50А (ТЦ Лента)
     

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