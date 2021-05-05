Волонтеры помогут жителям Вологды, Череповца и Великого Устюга принять участие в голосовании за объекты благоустройства.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 26 апреля по 30 мая в Вологодской области проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители региона старше 14 лет смогут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

- Рассказать гражданам, как можно принять участие в голосовании, вызвались более 120 волонтеров, которые прошли предварительное обучение. Волонтёры расскажут горожанам о тех проектах, которые выносятся на обсуждение и помогут зарегистрироваться на специальной электронной платформе 35.gorodsreda.ru, на которой проходит голосование, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных и местах. Отличить их можно будет по униформе и именным бейджам, на которые нанесены логотипы проекта.

Адреса точек, где вы можете встретить волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды» и проголосовать:

Вологда

«ЦУМ», г. Вологда, ул. Благовещенская, д.4,

ул. Каменный мост,

«Оазис», г. Вологда, ул. Мира, д. 82,

Аллея Ильюшина,

«Шоколад», г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 26,

Площадь Федулова,

Ковыринский парк,

«Магистраль», Вологда, ул. Сухонская, 1 «Б»,

«Макси», Вологда, ул. Горького, д. 122,

«Апельсин», Вологда, ул. Карла Маркса, д. 105,

«Макси», ул. Конева, д. 14а,

«Элма», Вологда, ул. Текстильщиков, д.16,

«Мармелад», Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 22, Конева, 5а

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