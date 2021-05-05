Волонтеры помогут жителям Вологды, Череповца и Великого Устюга принять участие в голосовании за объекты благоустройства.
Ранее NewsVo рассказывал, что с 26 апреля по 30 мая в Вологодской области проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Жители региона старше 14 лет смогут отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
- Рассказать гражданам, как можно принять участие в голосовании, вызвались более 120 волонтеров, которые прошли предварительное обучение. Волонтёры расскажут горожанам о тех проектах, которые выносятся на обсуждение и помогут зарегистрироваться на специальной электронной платформе 35.gorodsreda.ru, на которой проходит голосование, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных и местах. Отличить их можно будет по униформе и именным бейджам, на которые нанесены логотипы проекта.
Адреса точек, где вы можете встретить волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды» и проголосовать:
Вологда
- «ЦУМ», г. Вологда, ул. Благовещенская, д.4,
- ул. Каменный мост,
- «Оазис», г. Вологда, ул. Мира, д. 82,
- Аллея Ильюшина,
- «Шоколад», г. Вологда, ул. Окружное шоссе, д. 26,
- Площадь Федулова,
- Ковыринский парк,
- «Магистраль», Вологда, ул. Сухонская, 1 «Б»,
- «Макси», Вологда, ул. Горького, д. 122,
- «Апельсин», Вологда, ул. Карла Маркса, д. 105,
- «Макси», ул. Конева, д. 14а,
- «Элма», Вологда, ул. Текстильщиков, д.16,
- «Мармелад», Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д. 22, Конева, 5а
Великий Устюг
- ТЦ "Прокопьевский", Гледенская 61,
- ТЦ "Лето", ул. Луначарского 22,
- ТЦ "Заводской рынок", Советский пр, 196,
- Великоустюгский КДЦ, Советский пр., 101,
- Великоустюгский КДЦ, Гледенская, 18,
- МФЦ Великоустюгского муниципального района, ул. Павла Покровского, 42,
- Великоустюгская ЦБС, Советский пр., 147 ,
- городская библиотека №6 – «Экобиблиотека», Советский пр., 200,
- Администрация ГП Город «Великий Устюг», проспект Советский, 74
Череповец
- ТЦ Макси пр. Победы, 200,
- ТЦ Макси ул. Архангельская, 43 ,
- ТЦ Рассвет пр. Победы, 93
- ДК «Химик», пр.Победы, 100,
- Центральная детско-юношеская библиотека ул. Архангельская, 7,
- Библиотека № 3 ул. Краснодонцев, 17,
- Библиотека № 6 пр. Победы, 137,
- Библиотека №15 ул. Олимпийская, д. 63,
- ТЦ ИнтерСити пр. Московский, 51,
- ТЦ Радуга ул. Ленина, 153, ТЦ Вечерний ул. Ленина, 133,
- ТЦ Океан пр. Советский, 113,
- Центральная городская библиотека Б.Доменщиков, 32,
- Библиотека №2 пр. Победы, 28,
- Детская Библиотека № 13 пр. Победы, 73,
- Библиотека № 14 ул. Металлургов, 9,
- Автовокзал ул. Максима Горького, 44,
- МФЦ ул. Жукова,
- ТЦ Лента пр. Шекснинский, 2,
- ТЦ Сильвер парк пр. Октябрьский, 57,
- ТЦ Северо-Западный ул. Ленинградская,
- ТЦ Июнь ул. Годовикова, 37,
- ТЦ Вега ул. Наседкина, 10А,
- Библиотека № 1 ул. Годовикова, 10,
- МФЦ Октябрьский, 75 А (ПАО Сбербанк),
- ТЦ Лента ш. Кирилловское, 50А,
- ТЦ Квадрат ул. Пионерская, 16,
- Магазин Дисконт ул. Остинская, 3А,
- Интеллект-библиотека Северное шоссе, 29,
- МФЦ Кирилловское шоссе, 50А (ТЦ Лента)