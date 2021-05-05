Мэр Вологды попросил сообщить ему, где в городе после субботников остались мешки с мусором

Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в соцсети рассказал, что большая часть мешков с мусором, собранным в ходе общегородского субботника, вывезена на свалку.

— Большую часть мешков коммунальщики вывезли. Но субботники продолжаются, и новые мешки появляются на обочинах дорог. Напишите, пожалуйста, в комментариях адреса, где ещё необходим вывоз мусора. Вне зависимости от праздничных и нерабочих дней, продолжается двухмесячник по уборке города, — пишет в соцсети Воропанов. Комментарии с адресами нужно оставлять вот под этой записью.

Ранее NewsVo сообщал, что 1300 кубометров мусора было собрано в Вологде в ходе городского субботника, который состоялся 24 апреля. Жители подключились к уборке на 110 площадках в разных районах города, в том числе на 11 площадках прошел экоквест «Чистые игры».