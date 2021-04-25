Более тысячи кубометров мусора собрали в Вологде на общегородском субботнике

1300 кубометров мусора было собрано в Вологде в ходе городского субботника, который состоялся 24 апреля. Жители подключились к уборке на 110 площадках в разных районах города, в том числе на 11 площадках прошел экоквест «Чистые игры».

Порядок наводили в Осановской роще, на набережной реки Вологды в районе Прибрежного и на ул. Речной в Баранково, на пляже «Затон», аллее на Копанке, в Ковыринском парке, парке Евковка, парке Мира в селе Молочном и со стороны Заречья, а также на ул. Залинейной, на набережной реки Содемы около дома на ул. Мира и на десятках других площадок.

- Вывоз мешков будет продолжаться в течение нескольких дней. Сообщить о собранных с общегородских территорий отходах, которые необходимо увезти на полигон, нужно в городской call- центр по телефону 8-800-302-16-17. По вывозу мусора после субботников на придомовых территориях необходимо обратиться в управляющие компании, - сообщает пресс-служба городской администрации.