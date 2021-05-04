Администрация Вологды отменила закупку на организацию фейерверка в День Победы

04.05.2021 [Общество]

Администрация Вологды передумала организовывать в городе фейерверк на День Победы. Поиск подрядчика на данную работу, в апреле начатый на сайте госзакупок, отменен. На фейерверк из городского бюджета хотели потратить 180 тысяч рублей. 

Ранее NewsVo сообщал, что шествий и парадов в Вологде на 9 мая не будет. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Все массовые мероприятия в День победы будут перенесены до момента стабилизации эпидемиологической ситуации. В связи с тем, что в регионах РФ действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия запрещены, а наши старшие 65+ находятся на самоизоляции. Общероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15 часов в онлайн-формате, — пояснил губернатор Олег Кувшинников.

Он также отметил, что мероприятия в залах разрешены, но должны проводиться с учетом шахматной рассадки зрителей и соблюдением социального дистанцирования. Кувшинников также призвал не привлекать на такие мероприятия жителей старше 65 лет. 

Тэги: фейерверк

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