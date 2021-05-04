Череповчанка отправила мошенникам 2,7 млн. рублей

04.05.2021 [Происшествия]

47-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что 22 апреля ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он сказал, что кто-то пытается снять деньги с её счёта и потерпевшей нужно обезопасить сбережения, отправив их на указанные им счета. Для убедительности женщине позвонил ещё один мужчина, представившийся работником правоохранительных органов, и подтвердил информацию предыдущего звонившего.

«В итоге в течение двух дней череповчанке поступали звонки и неизвестные диктовали номера счетов. Обналичивая свои сбережения, потерпевшая перевела порядка 465 тысяч рублей. Когда сберегательные счета были опустошены, неизвестные убедили череповчанку, что ей необходимо закрыть некий кредитный потенциал. Для этого нужно оформить в банке займ на 1 миллион 200 тысяч рублей. Женщина выполнила и это требование, отправив деньги на сторонние счета. В дальнейшем потерпевшая оформила еще два кредита на 600 тысяч рублей и 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее newsVO сообщал о 63-летней череповчанке, которая перевела мошенникам больше пяти миллионов рублей.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество

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