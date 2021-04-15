Череповчанка перечислила мошенникам более 5 млн рублей

63-летняя череповчанка перевела мошенникам 5 миллионов 43 тысячи 903 рубля. Большую часть этой суммы составляли ее сбережения, около двух миллионов рублей женщина взяла в кредит.

Как рассказала полицейским потерпевшая, 12 апреля ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей силового ведомства. Звонившая сообщила, что в Москве якобы задержаны злоумышленники, в распоряжении которых оказалась база клиентов различных банков, в этой базе были данные и жительницы Череповца. Поскольку мошенников поймали не всех, кто-то еще может воспользоваться базой, а это значит, что деньги срочно нужно перечислить на «безопасные счета». Вскоре с потерпевшей связался сотрудник якобы «Центробанка» и начал расспрашивать, в каких банках у нее имеются счета. Женщина рассказала, что вклады есть в трех финансовых учреждениях. Спустя некоторое время ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что женщине необходимо прийти в то отделение, в котором она оформляла вклад, снять деньги и перевести их «в безопасную ячейку». Череповчанка обналичила 1,8 млн рублей, после чего получила по телефону инструкцию проследовать к банкомату в одном из магазинов на Советском проспекте. Женщина пришла туда и начала переводить деньги на счета, которые ей диктовали.

— В магазине к банкомату за ней выстроилась очередь, и женщина сообщила об этом звонившему. Тот велел ей проехать к банкомату, расположенному в другом торговом центре. В указанном торговом центре она продолжила выполнять платежи на разные счета, но торговый центр стал закрываться. Тогда мужчина посоветовал проехать в отделение банка на проспекте Победы. Там она тоже переводила деньги, но банкомат стал «зависать». Далее женщина проехала к банкомату на улице Беляева, где перечислила оставшуюся сумму. Всего за один день, 12 апреля, она перевела таким образом 1,682 млн рублей, — пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

Во второй день череповчанке вновь позвонили, она опять обналичила часть сбережений и опять перевела деньги на 30 разных телефонных номеров. В третий день женщине опять позвонили и предложили «закрыть кредитный потенциал». Для этого нужно было оформить кредит. В одном из банков горожанка оформила кредит на 1,7 млн рублей. Эти деньги она тоже перевела мошенникам. После этого она попыталась взять кредит во втором банке, но ей отказали, а вот в третьем оформили займ на 700 тысяч рублей. Однако эту сумму она не перевела, заподозрив неладное. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.