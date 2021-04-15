Череповчанка перечислила мошенникам более 5 млн рублей

15.04.2021 [Происшествия]

63-летняя череповчанка перевела мошенникам 5 миллионов 43 тысячи 903 рубля. Большую часть этой суммы составляли ее сбережения, около двух миллионов рублей женщина взяла в кредит.

Как рассказала полицейским потерпевшая, 12 апреля ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей силового ведомства. Звонившая сообщила, что в Москве якобы задержаны злоумышленники, в распоряжении которых оказалась база клиентов различных банков, в этой базе были данные и жительницы Череповца. Поскольку мошенников поймали не всех, кто-то еще может воспользоваться базой, а это значит, что деньги срочно нужно перечислить на «безопасные счета». Вскоре с потерпевшей связался сотрудник якобы «Центробанка» и начал расспрашивать, в каких банках у нее имеются счета. Женщина рассказала, что вклады есть в трех финансовых учреждениях.  Спустя некоторое время ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что женщине необходимо прийти в то отделение, в котором она оформляла вклад, снять деньги и перевести их «в безопасную ячейку». Череповчанка обналичила 1,8 млн рублей, после чего получила по телефону инструкцию проследовать к банкомату в одном из магазинов на Советском проспекте. Женщина пришла туда и начала переводить деньги на счета, которые ей диктовали.

— В магазине к банкомату за ней выстроилась очередь, и женщина сообщила об этом звонившему. Тот велел ей проехать к банкомату, расположенному в другом торговом центре. В указанном торговом центре она продолжила выполнять платежи на разные счета, но торговый центр стал закрываться. Тогда мужчина  посоветовал проехать в отделение банка на проспекте Победы. Там она тоже переводила деньги, но банкомат стал «зависать». Далее женщина проехала к банкомату на улице Беляева, где перечислила оставшуюся сумму. Всего за один день, 12 апреля, она перевела таким образом 1,682 млн рублей, — пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД.

Во второй день череповчанке вновь позвонили, она опять обналичила часть сбережений и опять перевела деньги на 30 разных телефонных номеров. В третий день женщине опять позвонили и предложили «закрыть кредитный потенциал». Для этого нужно было оформить кредит. В одном из банков горожанка оформила кредит на 1,7 млн рублей. Эти деньги она тоже перевела мошенникам. После этого она попыталась взять кредит во втором банке, но ей отказали, а вот в третьем оформили займ на 700 тысяч рублей. Однако эту сумму она не перевела, заподозрив неладное. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Тэги: мошенники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Водитель автомобиля Инфинити погиб в ДТП в Вологде
Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта
Депутата Гордумы Вологды Владимира Корытина обвиняют в покушении на мошенничество
Собака погибла из-за падения с 8 этажа в Вологде
Самолет Вологда-Санкт-Петербург при приземлении в Пулково выкатился за пределы полосы
Тело мужчины обнаружили на тротуаре в центре Вологды
Пункт раздельного сбора отходов откроется в Вологде на улице Предтеченской
Мэр Череповца предложил штрафовать владельцев собак, не убирающих за питомцами
В Череповце 34-летний велосипедист попал под машину
Житель Череповецкого района перевёл мошенникам больше 1,5 млн. рублей

Последние новости

В Великом Устюге перевозку жителей заречной стороны организуют с помощью ледокольного судна

С 19 апреля планируется организовать работу парома

50
0

Тотьмич получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности

Тело погибшей обнаружила хозяйка квартиры, где жили фигуранты дела, 15 января 2021 года

115
0

В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов

Уровень воды в Тошне за сутки вырос на 40 сантиметров

322
0

26-летний череповчанин украл из магазина упаковку шоколада в подарок маме и бабушке

Суд привлёк его к административной ответственности за мелкое хищение и оштрафовал на 3000 рублей

151
0

В Череповце охранник нашёл во дворе здания организации пакетик с наркотиком

Выяснилось, что его выронил работник этой организации. Мужчину задержали.

207
0

Узнать о том, какие социальные услуги семьи Вологды могут получить бесплатно, можно 17 апреля

День открытых дверей пройдёт в Территориальном центре социальной помощи семье и детям

183
0

60-летний вологжанин получил 1,5 года колонии за то, что ударил племянника ножом

Инцидент произошёл в их общей квартире на улице Пионерской 14 августа 2020 года

221
0

74 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

71 человек выздоровел, трое умерли

304
0

На Октябрьском мосту в Череповце заметили потерявшегося дошкольника

Он был одет в шорты и майку. Полицейские доставили его в отделение.

496
0

В Череповце подросток оплатил покупки краденой банковской картой

Теперь ему грозит крупный штраф, принудительные работы либо до шести лет лишения свободы

291
0

Прокуратура через суд требует у администрации Усть-Кубинского района обеспечить проезд к деревне Боярское

В период весенней распутицы местные жители оказались отрезаны от внешнего мира

326
0

В Тарноге возбудили дело о вандализме из-за разрушения ледяных скультптур

Инцидент произошел в марте, в ходе празднования Масленицы

271
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великом Устюге перевозку жителей заречной стороны организуют с помощью ледокольного судна
Тотьмич получил 10 лет колонии за убийство сожительницы из ревности
В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов
26-летний череповчанин украл из магазина упаковку шоколада в подарок маме и бабушке
В Череповце охранник нашёл во дворе здания организации пакетик с наркотиком
Узнать о том, какие социальные услуги семьи Вологды могут получить бесплатно, можно 17 апреля
60-летний вологжанин получил 1,5 года колонии за то, что ударил племянника ножом
 
14.04.2021 [Общество]

«Не все одинаково полезны»: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антисептика

877
0
15.04.2021 [БлогоVO]

Закон об обязательной аттестации гидов

225
0
15.04.2021 [Обзор Прессы]

Монах из Вологды нашел свою сестру в Тверской области через четверть века

24
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика