Жители деревень на реке Суда в Череповецком районе выступают против строительства рыбоводческого предприятия

04.05.2021 [Общество]

Жители деревень на реке Суде в Череповецком районе собирают подписи под обращением в правительство Вологодской области, потому что не хотят, чтобы в их местности открылось большое рыбоводческое предприятие. Оно займет большой участок водоема. 

— Летом у нас пересыхают колодцы, и мы берем из реки воду. Плюс это отдых с детьми, рыбалка. На ту сторону мы ездим за грибами и за ягодами, река — это всё для нас, — рассказала телеканалу «ОТР» жительница деревни Кривец Наталья Чебыкина. 

Участок реки между деревней Кривец и поселком Андомский специалисты областного департамента сельского хозяйства выбрали как подходящий для разведения форели. Здесь достаточная глубина и ширина, можно будет разместить большие садки и выращивать 400 тонн рыбы в год.

По мнению чиновников, область должна обеспечивать себя свежей рыбой, а для этого нужно находить точки, где рыбу удобно выращивать и сразу вывозить в крупные города. Жителям деревень на Суде обещают, что река останется доступной для купания и рыбалки, но они не верят. 

— Население не знало, что у нас такое мероприятие пройдет. Хорошо, есть интернет. Там увидели люди, услышали и возмутились. Мы не можем представить, как это у нас возьмут реку, у нас и так ничего не осталось, - говорит староста поселка Андомский. 

После возмущений жителей в соцсетях проверку начала природоохранная прокуратура. Недалеко от спорного участка находится водозабор. Вблизи таких сооружений разводить рыбу нельзя. Жители рассчитывают, что это станет препятствием для открытия рыбоводческого хозяйства. 

Ранее NewsVo со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщал, что вопрос создания рыбохозяйства обсуждали на заседании рыбохозяйственного совета в администрации Череповецкого района Вологодской области. 

– Вопрос формирования рыбоводного участка затрагивает лишь акваторию водного объекта. Ограничения доступа к реке не предусматривается, водоём как был общего пользования, так и будет. Передавать в обособленное пользование данный участок реки не планируется, соответственно, не запрещается иная деятельность, в том числе любительское рыболовство, отдых на воде, берегах, передвижение на маломерных судах, - подчеркнул начальник отдела развития рыбного хозяйства и охраны водных биологических ресурсов Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Мераб Степанов. -  Качество воды ухудшаться не будет, так как рассчитана экологическая ёмкость участка и определён максимальный допустимый объём рыбы. А переработка рыбной продукции на нем запрещена законодательством. 

Тэги: рыбы, Экология

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