Пятиконечную звезду из 500 елей высадили в Вологде

Геоглиф в форме пятиконечной звезды из 500 елей высадили в парке Мира в Вологде.

Напомним, что гео́глиф — это нанесённый на землю геометрический или фигурный узор. В данном случае ели высадили в виде одного из символов Победы – пятиконечной звезды. Размер нового геоглифа составил приблизительно 50 метров.

– Посадка деревьев, партнером которой выступила группа компаний Segezha group, прошла в парке Мира в рамках международной акции «Сад памяти». Суть ее в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции в Вологде присоединились Мэр города Сергей Воропанов, областные и городские депутаты, участники проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра», а также активные жители областной столицы – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Сообщается, что высота елей в геоглифе пока не больше метра. На каждом саженце есть бирка с логотипом проекта «Сад памяти» и подписаны имена героев, в честь которых посажено то или иное дерево. Так, например, одно из деревьев высажено в честь нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Панкратова, подвигу которого в этом году исполняется 80 лет.

Добавим, присоединиться к международной акции «Сад памяти» могут все желающие. Подробности участия размещены на официальном сайте проекта. На данный момент в его рамках высажено порядка 19 млн деревьев.

Ранее NewsVo рассказывал, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Присоединиться к акции может любой желающий.