Пятиконечную звезду из 500 елей высадили в Вологде

04.05.2021 [Общество]

Геоглиф в форме пятиконечной звезды из 500 елей высадили в парке Мира в Вологде.

Напомним, что гео́глиф — это нанесённый на землю геометрический или фигурный узор. В данном случае ели высадили в виде одного из символов Победы – пятиконечной звезды. Размер нового геоглифа составил приблизительно 50 метров.

– Посадка деревьев, партнером которой выступила группа компаний Segezha group, прошла в парке Мира в рамках международной акции «Сад памяти». Суть ее в том, чтобы высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. К акции в Вологде присоединились Мэр города Сергей Воропанов, областные и городские депутаты, участники проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра», а также активные жители областной столицы – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

Сообщается, что высота елей в геоглифе пока не больше метра. На каждом саженце есть бирка с логотипом проекта «Сад памяти» и подписаны имена героев, в честь которых посажено то или иное дерево. Так, например, одно из деревьев высажено в честь нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Панкратова, подвигу которого в этом году исполняется 80 лет.

Добавим, присоединиться к международной акции «Сад памяти» могут все желающие. Подробности участия размещены на официальном сайте проекта. На данный момент в его рамках высажено порядка 19 млн деревьев.

Ранее NewsVo рассказывал, что международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны: 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Присоединиться к акции может любой желающий.

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодский пчеловод Дмитрий Олегин принял участие в телепрограмме «Давай поженимся»
Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин попал в ДТП на служебном авто
Сухонский молкомбинат купило ООО «Базальт Агро» из Грязовца
От 60 тысяч до полумиллиарда: сколько заработали семьи депутатов Госдумы и сенаторов от Вологодской области
Ажиотаж на Ермаковской птицефабрике в Вологодском районе был вызван распродажей кур
Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта в Великом Устюге
Вологжанин пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее оказание медпомощи в поликлинике №3
Вологжанин поблагодарил за оперативность полицейских, которые спустя семь лет нашли его угнанное авто
Горячую и холодную воду отключат на сутки в микрорайоне Ковырино в Вологде
Коронавирусный кризис не коснулся: депутаты Вологодской и Череповецкой гордум отчитались о своих доходах

Последние новости

Опубликованы данные об избыточной смертности в Вологодской области с начала пандемии

С марта 2020 года по март 2021 года в регионе умерло на 2 тысячи человек больше, чем за такой же период в среднем в 2015—2019 годы

6
0

Череповчанка отправила мошенникам 2,7 млн. рублей

Большую часть этой суммы она взяла в кредит. Злоумышленники звонили потерпевшей под видом работников банка и сотрудников правоохранительных органов.

132
0

40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

41 человек выздоровел, четверо умерли

123
0

Пенсионерка погибла при пожаре в Бабаевском районе

Трагедия произошла днем 3 мая в деревне Любочская Горка

169
0

Вологжанин избил незнакомца в подъезде из-за конфликта на дороге

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно и взыскал с него 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего

219
0

Третий теплоход появился у детского морского центра «Меридиан» в Вологде

Приобретение теплохода обошлось городскому бюджету в 3 миллиона рублей

148
0

В Череповце на территории «Северстали» мужчина попал под погрузчик

45-летний пострадавший с травмами доставлен в больницу

203
0

Сериал «Обитель», снимавшийся в Вологодской области, можно бесплатно посмотреть в интернете

Все серии выложены на портале smotrim.ru

272
0

Жители деревень на реке Суда в Череповецком районе выступают против строительства рыбоводческого предприятия

Люди переживают, что потеряют доступ к воде

241
0

В Вологде набирают бригаду, которая будет заниматься озеленением города

Есть два вакантных места садовников

196
0

Экс-замгубернатора Вологодской области, политтехнололог Олег Матвейчев награжден медалью Минобороны

Фотографию удостоверения Матвейчев выложил на своей странице в Facebook

248
0

В Череповце «Рено» опрокинулся на крышу

ДТП произошло на улице Сталеваров

269
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Опубликованы данные об избыточной смертности в Вологодской области с начала пандемии
Череповчанка отправила мошенникам 2,7 млн. рублей
40 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Пенсионерка погибла при пожаре в Бабаевском районе
Вологжанин избил незнакомца в подъезде из-за конфликта на дороге
Третий теплоход появился у детского морского центра «Меридиан» в Вологде
В Череповце на территории «Северстали» мужчина попал под погрузчик
 
30.04.2021 [Общество]

Как пожарить шашлыки, не рискуя получить штраф

1939
0
03.05.2021 [БлогоVO]

Опять грабить будут? Так ли прост проект «Народный бюджет» в части «раздельного» мусора?

378
0
04.05.2021 [Обзор Прессы]

В Череповце заработала новая сталеплавильная печь

59
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика