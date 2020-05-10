В парке Победы в Вологде высадили 75 кустов сирени

Кусты сирени высадили в парке Победы Вологды 9 мая в рамках международного проекта «Сад памяти».

«По просьбе наших ветеранов мы решили высадить Аллею Славы в парке Победы- 75 кустов сирени по количеству лет, прошедших со дня Великой Победы. Когда все ограничительные мероприятия закончатся, вологжане смогут прийти и взглянуть на эту аллею, изучить установленные здесь Карту памяти и стенды, отражающие вклад в победу вологжан», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Пресс-служба администрации Вологды сообщает, что из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу акция проходила в особом режиме. Высадки проходили с интервалами в 15 минут, чтобы не создавать большого скопления людей. Все волонтеры использовали средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Ранее NewsVo сообщал, что высаженные в 90-е ветеранами Великой Отечественной деревья в сквере на улице Ярославской спиливают: там начинается строительство детского сада.