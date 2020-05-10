В парке Победы в Вологде высадили 75 кустов сирени

10.05.2020 [Общество]

Кусты сирени высадили в парке Победы Вологды 9 мая в рамках международного проекта «Сад памяти». 

«По просьбе наших ветеранов  мы решили высадить Аллею Славы в парке Победы- 75 кустов сирени по количеству лет, прошедших со дня Великой Победы. Когда все ограничительные мероприятия закончатся, вологжане смогут прийти и взглянуть на эту аллею, изучить установленные здесь Карту памяти и стенды, отражающие  вклад в победу вологжан», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Пресс-служба администрации Вологды сообщает, что из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу акция проходила в особом режиме. Высадки проходили с интервалами в 15 минут, чтобы не создавать большого скопления людей. Все волонтеры использовали средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Ранее NewsVo сообщал, что высаженные в 90-е ветеранами Великой Отечественной деревья в сквере на улице Ярославской спиливают: там начинается строительство детского сада. 

Тэги: ВОВ, День победы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Скончался 25-летний житель Вологды с подтвержденным коронавирусом
Режим самоизоляции из-за коронавируса в Вологодской области продлят до 1 июля
Дистанционное обучение: в Череповецком районе школьники с ноутбуками ловили мобильную сеть на улице
12 пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Вологодской области
С 12 мая в Вологодской области разрешат работать предприятиям промышленности, строительства, сельского хозяйства
На железнодорожном вокзале Вологды пассажиры прибывших поездов стоят в очередях на проверку
В реке Вологде обнаружили тело пропавшего в марте мальчика
В Вологде составили более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В полиции Вологды проведут служебную проверку после сообщений о невыезде наряда на вызов
Уровень воды в реке Вологде приблизился к критическим отметкам
08.05.2020 [Происшествия]

Вологодское УФАС возбудило антимонопольное дело о завышении цен на сжиженный газ в баллонах

1934
1
08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

4174
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В парке Победы в Вологде высадили 75 кустов сирени
Въезд в Кувшиново в Вологодском районе ограничат из-за вспышки коронавируса в психбольнице
Коронавирус выявили у трех сотрудников Вологодской психиатрической больницы и семи детей-пациентов
19 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Вологодской области за сутки
«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета
Житель Череповца в своей квартире изготавливал поддельные удостоверения и справки
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

4174
0
09.05.2020 [БлогоVO]

Помните, как «Аквалайн» начислял плату за вывоз мусора за умерших членов семьи?

339
0
08.05.2020 [Обзор Прессы]

Оштинский рубеж стал непреодолимым кордоном для союзников нацистской Германии

589
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика