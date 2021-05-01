43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

01.05.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, 54 человека выздоровели, четверо умерли. Такие данные 1 мая опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 44 877 пациентам. Большая часть из них  — 41 940 человек — выздоровели. Общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1006 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 мая в Вологодской области открываются пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Вологды и Череповца. В областной столице это будут «Мармелад», «Рио», «ЦУМ», «Апельсин», в городе металлургов - «Вега», «Новый век», «Интерсити» и городской колхозный рынок в Индустриальном районе.

Тэги: коронавирус

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