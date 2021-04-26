Прививочные пункты для вакцинации от коронавируса откроют с 1 мая на базе восьми ТЦ в Вологде и Череповце

До 1 мая в Вологде и Череповце подготовят помещения для прививочных пунктов на территории торговых центров, в которых будут проводить вакцинацию от коронавируса. В областной столице это будут «Мармелад», «Рио», «ЦУМ», «Апельсин», в городе металлургов - «Вега», «Новый век», «Интерсити» и городской колхозный рынок в Индустриальном районе.

Губернатор Вологодской области отметил, что работа прививочных кабинетов будет организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Жители смогут получить прививку от коронавируса в формате живой очереди.

На данный момент во всех муниципалитетах Вологодской области работает 171 прививочный пункт, из них 13 мобильных. Записаться на прием можно через поликлинику по месту жительства. В "листе ожидания" на прививку сейчас около 6 тысяч жителей региона. Глава региона Олег Кувшинников поручил ликвидировать эту очередь до 1 мая.