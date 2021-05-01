Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» надеется на возвращение в премьер-лигу. Об этом на недавней встрече с болельщиками говорила директор клуба Валентина Черепанова.

«Хочу сказать большое спасибо вологодским девчонкам – нашим игрокам за то, что они не уехали в другие команды и до последнего ждали решения администрации Вологды по этому сезону. Только в июле мы узнали, что команда будет. К сожалению, без бюджетной поддержки нам не выжить. И по следующему сезону есть договоренность, что финансирование будет в таком же объеме, и нас это устраивает. Я всегда говорю большое спасибо и администрации, и лично мэру города Сергею Александровичу Воропанову, что они команду поддержали и сохранили. Кроме того, мы ведем работу со спонсорами, потому что не ставим перед собой задачу играть в Суперлиге-1, наша задача – как можно быстрее снова попасть в Премьер-Лигу. Уже сейчас подбираем игроков на следующий сезон. Могу сказать, и тренерский штаб стоит на этой же позиции, что мы - сторонники молодых игроков, чтобы в команде были баскетболистки, которые себя еще не проявили, у которых есть база роста», - цитирует Черепанову группа клуба в соцсети.

«Пчелы» выступали в Премьер--Лиге до 2017 года, после чего из-за проблем с финансированием были вынуждены опуститься в Суперлигу. В свой первый сезон, 2017/18, вологжанки стали чемпионками Суперлиги 2, и уже на протяжении трех лет выступают в Первом дивизионе Суперлиги. В этом году вологжанки дошли до четвертьфинала Суперлиги 1, где уступили баскетбольному клубу «Самара».