Поручение Росимущества о ликвидации вологодского УОМЗ имени Верещагина отменено

01.05.2021 [Общество]

1 мая пресс-служба правительства Вологодской области сообщила, что поручение Росимущества о ликвидации АО «Учебно-опытный молочный завод «Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина» отменено. По данным пресс-службы, отмена произошла благодаря вмешательству вологодских властей.

26 апреля на сайте ФедералПресс появилась новость о том, что Росимущество приняло решение о ликвидации АО «Учебно-опытный молочный завод «Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина» (УОМЗ). В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители территориального управления Росимущества и Министерства сельского хозяйства России. Имущество завода должны были передать Вологодской ГМХА.

Позднее губернатор Олег Кувшинников во время своего эфира в соцсети сказал, что о приватизации речи не идет и что он берет ситуацию под личный контроль. 

УОМЗ в федеральной собственности, находится в управлении у Росимущества. В то же время оно является производственно-учебной площадкой (учхоз) для студентов Вологодской ГМХА. Однако по решению федеральных органов власти с 2012 года стало акционерным обществом с дальнейшей возможностью приватизации. Студенты Вологодской ГМХА до сих пор проходят учебную практику на базе УОМЗ, но уже на партнерских отношениях. 

«Правительство области намерено сохранить завод как действующий производственный объект, трудовой коллектив и выпускаемую продукцию с одновременной возможностью прохождения учебно-производственной практики студентами Вологодской ГМХА и других сельскохозяйственных ВУЗов, - отметил заместитель губернатора Михаил Глазков. – В настоящее время вместе с руководством Академии поддерживаем дальнейшую проработку вопроса о постепенной продуманной интеграции предприятия и вуза».

Как ранее сообщал NewsVo, завод зимой 2015 года пытались продать, что вызвало негатив у работников предприятия. Руководство УОМЗ назвало произошедшее рейдерским захватом и заявило о недопустимости перехода предприятия в частные руки. В итоге летом 2015 года областные власти заявили, что Вологодский учебно-опытный молочный завод  решили снять с приватизации.  Как заверил в июне 2015 года глава региона, в правительство РФ решили направить проект постановления об исключении из программы приватизации всего пакета акций предприятия. Была разработана долгосрочная программа развития предприятия до 2020 года, нацеленная на увеличение производства молока и молочных продуктов и на покрытие дефицита этой продукции в России.

В 2019 году - начале 2020 года Росимуществом и Минсельхозом России активно обсуждался вопрос о возможности интеграции УОМЗ и Вологодской ГМХА в единое целое, чтобы уберечь предприятие от потенциально возможной приватизации.

После этого УОМЗ вновь попытались продать, торги были назначены на 17 февраля 2016 года. Начальная цена лота была 1,08 млрд рублей. Жители опять выразили протест и написали письмо президенту России.

В правительстве Вологодской области заявляли о том, что УОМЗ должен быть передан в собственность области.

Тэги: УОМЗ
Сюжет: продажа УОМЗ

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