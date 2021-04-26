Вологодский губернатор прокомментировал новости о ликвидации УОМЗ имени Верещагина

26.04.2021 [Общество]

26 апреля на сайте ФедералПресс появилась новость о том, что Росимущество приняло решение о ликвидации АО «Учебно-опытный молочный завод «Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина» (УОМЗ). В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители территориального управления Росимущества и Министерства сельского хозяйства России.

«В случае, если при проведении ликвидации общества будет установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, обеспечить обращение руководителя общества или ликвидационной комиссии в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом», – говорится в поручении Росимущества.

Новость о ликвидации в ходе прямого эфира прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

«Хочу сказать, что речи о приватизации нет. Предприятие устойчиво работает, выпускает вологодское масло, бренд № 1 для Вологодской области. О чем идет речь? Сейчас Росимущество рассматривает возможность присоединения всех учхозов к материнских вузам. На сегодняшний день это предприятие, которое является АО. Процесс объединения с ВГМХА очень сложный и экономический, и юридический. Мы сейчас выедем в Минсельхоз и будем обсуждать график объединения, если такое решение будет принято. Буду лично держать руку на контроле, чтобы не допустить банкротства и не утратить наше предприятие", - заявил Олег Кувшинников. 

Как ранее сообщал NewsVo, завод зимой 2015 года пытались продать, что вызвало негатив у работников предприятия. Руководство УОМЗ назвало произошедшее рейдерским захватом и заявило о недопустимости перехода предприятия в частные руки. В итоге летом 2015 года областные власти заявили, что Вологодский учебно-опытный молочный завод  решили снять с приватизации.  Как заверил в июне 2015 года глава региона, в правительство РФ решили направить проект постановления об исключении из программы приватизации всего пакета акций предприятия. Была разработана долгосрочная программа развития предприятия до 2020 года, нацеленная на увеличение производства молока и молочных продуктов и на покрытие дефицита этой продукции в России.

После этого УОМЗ вновь попытались продать, торги были назначены на 17 февраля 2016 года. Начальная цена лота была 1,08 млрд рублей. Жители опять выразили протест и написали письмо президенту России.

В правительстве Вологодской области заявляли о том, что УОМЗ должен быть передан в собственность области.

Тэги: УОМЗ
Сюжет: продажа УОМЗ

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