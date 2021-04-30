Вологодский губернатор заявил, что область вышла из коронавирусного кризиса

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что регион вышел из коронавирусного кризиса прошлого года, который был вызван пандемией, закрытием границ, мировых рынков и общим экономическим спадом.

«Рост промышленного производства в области за первый квартал этого года составил 2,3%, в Российской Федерации индекс промпроизводства составил 99,7%. На сегодня производственные мощности 70% из 112 системообразующих предприятий области, то есть порядка 75 компаний загружены более чем на 60%, это очень хорошая загрузка. Все эти полтора года пандемии на 112 крупнейших компаниях сокращение численности произошло только на 0,2%, то есть удалось сохранить производство, мощности, отгрузку продукции и занятость. Мы вышли из кризиса 2020 года, статистические данные это подтверждают», — сказал Кувшинников в интервью ТАСС.

По словам главы региона, Вологодская область занимает третье место в СЗФО по итогам первого квартала 2021 года по индексу производства.

Ранее NewsVo сообщал, что мелкие производители мебели и фасадов в Вологодской области с трудом переживают кризис - сильно подорожали краска, пластик, древесные плиты.