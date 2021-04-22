Удар в спину: как коронакризис превратил мебель в непозволительную роскошь

Наталья Рюмина

Следом за продуктами, бензином и бытовой техникой в Вологодской области, как и по всей России, подорожала краска, пластик, древесные плиты. Это означает, что неизбежен рост цен на товары, которые произведены из данных материалов, например, мебель. Мелкие производители мебели и фасадов в регионе с трудом переживают кризис.

Золотая древесина

Заводы предлагают малому бизнесу закупать сырье через дилеров или фурами, что либо загоняет людей либо в кредиты, либо заставляет переплачивать за сырье сумасшедшие деньги. Например, Шекснинскую МДФ в Вологодской области у поставщиков сейчас найти нереально. Зато у дилеров в Москве она всегда есть в наличии. Мелким же вологодским производителям мебели и фасадов приходится закупать ее у перекупщиков, по сути, с двойной наценкой.

При этом Вологодская область занимает лидирующие позиции в стране по производству плитных лесоматериалов. Департамент экономического развития сообщил в ответе на запрос NewsVo, что среди регионов России в Вологодской области производится каждый 12 кубометр фанеры клееной и каждый 14 кубометр ДСП.

В департаменте также пояснили, что стоимость плит ДСП, МДЖФ и других лесоматериалов увеличилась в среднем на 25-30%. Такой взрыв цен специалисты департамента экономического развития связывают с локдауном:

«Вынужденная приостановка работы ряда предприятий, выпускающих ДСП и мебель во время карантина, привела к тому, что запасы этой продукции в России снизились. Соответственно с повышением спроса на продукцию выросла цена. По данным экспертов Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, каркасная мебель может подорожать на 15%. В настоящее время плитные комбинаты работают на полную производственную мощность, так за январь–февраль текущего года произведено 56 тысяч кубометров фанеры, (что составило 118,1% к аналогичному периоду прошлого года) и 69,6 тысяч кубических метров плит ДСП и МДФ (что составляет 116,3% к аналогичному периоду прошлого года)»

Дефицит лесоплитных материалов в департаменте экономического развития также связали с пандемией.

«Повышенный спрос на ДСП возникает ежегодно в третьем квартале, однако в прошлом году сезонная ситуация усугубилась пандемией и введением локдауна в России и многих странах мира. Весной производители ДСП (ЛДСП) уменьшили объемы производства из-за отсутствия спроса со стороны производителей мебели, которые также были вынуждены остановить свои производства. После возобновления деятельности мебельных салонов и магазинов, производители мебели активно стали наращивать производство, и на рынке образовался дефицит сырья. Производители ДСП из-за технологических особенностей резко увеличить объемы производства не могут».

Год на кризис в лучшем случае

Объемы производства ДСП в мае 2020 упали на 15% и только к концу года вышли на уровень 2019 года. Кроме этого, продолжающийся рост стоимости химического и древесного сырья, декоративной бумаги и меламиновых пленок, энергоресурсов также оказывает значительное влияние на формирование стоимости плитных материалов.

Директор по продажам компании «Свеза» Виталий Демиденко надеется, что к концу года ситуация на рынке станет более сбалансированной.

«Сейчас мы видим объективный дефицит стройматериалов, а также материалов для производства мебели и интерьеров как в России, так и в других странах. Основная его причина — огромный скачок отложенного спроса после острой фазы коронакризиса. После того, как объемы потребления стройматериалов сократились, сейчас спрос оказался огромным — производители ударными темпами наращивают объемы, стремясь восполнить прошлогодние сокращения», — говорит он.

Виталий Демиденко отметил, что пока мебельшики ощущают дефицит древесных плит, производители березовой фанеры столкнулись с острым дефицитом сырья.

«Сейчас лесозаготовители по разным причинам заинтересованы в большей степени рубить хвойную древесину, нежели лиственную. Такое положение вещей не могло не сказаться на цене сырья и материалов, с начала года они росли двузначными цифрами. Что соответственно привело к росту цен на готовую продукцию производителей фанеры и вызвало дополнительные негативные реакции участников рынка», — комментирует Виталий.

Он отметил, что для их компании нет разницы — работать на внутренний рынок или на экспорт.

«Чтобы удовлетворить возросший спрос на фанеру и другие продукты, наши комбинаты работают со 100%-ой загрузкой, стремясь восполнить сложившийся дефицит. Кроме того, в этом году мы ввели дополнительные мощности на комбинате в Уральском, увеличив производство фанеры на 40 тыс. кубометров (в годовом исчислении), и к концу года планируем ввести в Вологодской области еще дополнительно мощностей на 52 тыс. кубометров. Это также должно оказать положительное влияние на объемы поставок. Исходя из опыта прошлых лет, чтобы достичь баланса на рынке нужно какое-то время, и это при условии, что влияние негативных факторов не усугубит положение. Так как многие наши заказчики стремительно выходят на докарантинные показатели, то мы стараемся успеть за их запросами. Надеемся, что к концу первого полугодия текущего года ситуация станет более сбалансированной».

«Свеза» также ориентирована на крупные объемы продаж в секторе b2b. Заказы от одной еврофуры (примерно 27-33 кубометров) оформляются через менеджеров по продажам и авторизованных дилеров.

Однако, видя заинтересованность со стороны широкого круга лиц, в прошлом году компания создала интернет-магазин, который ориентирован на представителей среднего и малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Вологодской области Светлана Куликова, пояснила, что данную ситуацию практически невозможно отрегулировать, так как все взаимоотношения производителей разных уровней являются рыночными. К сожалению, уполномоченный не может вмешиваться в процесс ведения деятельности двух хозяйствующих субъектов. В УФАС по Вологодской области, куда NewsVo сделал запрос, в свою очередь, не увидели нарушений антимонопольного законодательства в сложившейся ситуации.