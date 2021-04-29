В Никольском районе продавец постельного белья получил условный срок за грабёж

29.04.2021 [Происшествия]

В Никольском районе суд огласил приговор 30-летнему мужчине, признанному виновным в грабеже. 7 февраля 2021 года он открыто похитил самовар с веранды дома семейной пары пенсионеров в деревне Верховино, присвоил его себе и распорядился украденным по своему усмотрению. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Свою вину мужчина не признал и пояснил, что в тот день приехал в деревню, чтобы продать постельное бельё, а также купить аккумуляторы и предметы старины. Пострадавшая отказалась купить у него бельё и попросила его выйти из дома.

«Ее супруг пошел его провожать. В коридоре он спросил мужчину, нет ли у него предметов старины, тот показал на самовар на столе веранды. Он взял его в руки и стал осматривать. Затем он предложил мужчине обменять самовар на комплект постельного белья. Мужчина молчал, и он расценил это молчание как согласие. Он оставил комплект постельного белья на полу в коридоре квартиры, а с самоваром вышел на улицу и положил его в машину. Мужчина за ним не выходил, ему ничего не говорил, не просил вернуть самовар, поэтому он решил, что тот согласен на обмен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В свою очередь супруг потерпевшей показал, что обвиняемый просил его обменять самовар на комплект белья, но он ему неоднократно отказал.

«Тогда подсудимый перешагнул на веранду, взял со стола угольный самовар, положил на пол комплект постельного белья и вышел на улицу. Он не успел ничего сказать мужчине, растерялся, догонять его не стал, так как не знал, что можно от него ожидать», — также говорится в сообщении

Осуждённому назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Ему вернули бельё, а самовар — потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее newsVO сообщал, что мошенница из Вологды продала череповчанке несуществующий самовар.

Тэги: грабеж, самовары, приговор
фото пресс-службы судов Вологодской области

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