Мошенница из Вологды продала череповчанке несуществующий самовар

17.04.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении 56-летней местной жительницы, сообщает официальный сайт города со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Потерпевшая рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже фарфорового сервиза и электрического самовара за  4000 рублей. Связавшись с продавцом, она договорилась на скидку и перевела ей 3000 рублей, но товар так и не получила

Подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Вологды. Женщину задержали, и она призналась, что пошла на преступление из-за нехватки денег. Картинку с сервизом и самоваром для объявления она нашла в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: мошенничество, дистанционное мошенничество, уголовное дело

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