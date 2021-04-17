Мошенница из Вологды продала череповчанке несуществующий самовар

В Череповце полицейские раскрыли мошенничество в отношении 56-летней местной жительницы, сообщает официальный сайт города со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Потерпевшая рассказала, что нашла в интернете объявление о продаже фарфорового сервиза и электрического самовара за 4000 рублей. Связавшись с продавцом, она договорилась на скидку и перевела ей 3000 рублей, но товар так и не получила

Подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Вологды. Женщину задержали, и она призналась, что пошла на преступление из-за нехватки денег. Картинку с сервизом и самоваром для объявления она нашла в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.