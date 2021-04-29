В Вологде стартовал новый футбольный сезон

В матче 1/8 финала Кубка 3 дивизиона среди любительских команда МФФ «Золотое кольцо» в Вологде 28 апреля встретились два вологодский клуба, «КПРФ» (ранее команда называлась «Сититайм») и «Динамо-Вологда».

Уже к перерыву на табло горели цифры 3:1 в пользу «Динамо». Во втором тайме Владислав Беляев, оформивший в этом матче дубль, и Илья Кириллов довели отрыв «бело-голубых» до 5:1. К слову, единственный гол у «коммунистов» забил Даниил Манаев, ещё в середине первого тайма.

Ответный матч между командами пройдёт 5 мая. У «КПРФ» будет непростая задача, отыграть у соперника четыре гола.

Ранее NewsVo сообщал, что футбольный клуб «Динамо-Вологда» ищет девушек в группу поддержки, которые будут развлекать зрителей во время пауз на матчах. Соответствующее объявление появилось в группе клуба в соцсети.