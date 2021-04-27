В Вологде объявили набор девушек в группу поддержки «Динамо-Вологда»

Футбольный клуб «Динамо-Вологда» ищет девушек в группу поддержки, которые будут развлекать зрителей во время пауз на матчах. Соответствующее объявление появилось в группе клуба в соцсети.

Заявки можно подать до 6 мая через специальную интернет-форму, очный отбор пройдет 7 мая с 12 до 18 часов по адресу: ул. 1 мкр. ПЗ-23, д. 7а. В объявлении подчеркивается, что танцевальный или спортивный опыт будет плюсом для кандидаток.

Ранее NewsVo сообщал, что футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» произвел ребрендинг и теперь именуется «Динамо-Вологда». Именно под таким названием команда будет выступать в Чемпионате и Кубке по футболу среди команд 3 лиги «Золотое кольцо», а так же в Чемпионате и Кубке Вологодской области сезона 2021 года.