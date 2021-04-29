Бессмертный полк в Вологде пройдёт 9 мая онлайн

Бессмертный полк пройдёт в Вологде 9 мая 2021 года в онлайн-формате. Об этом сообщается на странице движения в социальной сети.

– Традиционные массовые мероприятия в честь Дня Победы 9 мая проводиться не будут. Их проведение отложили до момента стабилизации эпидситуации в регионе. Об этом заявил Губернатор области Олег Кувшинников во время Оперативного совещания, – поясняют организаторы.

Акция «Бессмертный полк» начнётся 9 мая в 15:00 во всех регионах страны и порядка ста странах мира. Вологжане уже могут направить свою заявку на участие на сайте https://www.moypolk.ru/vologda проекта.

– Парада не будет? Шествие отменили? Это не значит, что мы не сумеем почтить память наших отцов, дедов, прадедов, матерей, бабушек, солдат и тружеников тыла – участников той великой войны, – говорят организаторы Бессмертного полка.

Также организаторы предлагают следующие варианты действий:

Сфотографируйтесь с портретом родного солдата, расскажите свою историю, снимите видео и опубликуйте пост на странице в соцсетях. С 7 мая опубликуйте историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях, отметив ее хештегом #СтройБессмертногоПолка. Все эти истории попадут в ленту трансляции на сайте Полка. Смените свою аватарку в соцсетях на Журавлика – символ Бессмертного полка.

Ранее NewsVo сообщал, что массовые мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся и Дня Победы в Вологодской области не будут проводиться из-за угрозы распространения коронавируса.