Вологжанин организовал незаконную рубку леса на землях Минобороны в четырех районах области

64-летний житель Вологды предстанет перед судом в качестве обвиняемого по делу о незаконной рубке леса в регионе.

— По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором коммерческого предприятия, в период с 2017 г. по 2019 г. организовал с привлечением аффилированной организации незаконную заготовку древесины на землях Министерства обороны Российской Федерации в Бабаевском, Вологодском, Кадуйском и Шекснинском районах области, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 260 (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 170 млн рублей.

В рамках следствия был наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе изъятую древесину, лесозаготовительную технику, недвижимость, транспортные средства, инструмент, на общую сумму более 60 млн рублей.

Дело рассмотрит Вологодский районный суд.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступной группы, которая занималась заготовкой леса под видом расчистки сельхозугодий от кустов.