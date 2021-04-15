В Череповце будут судить чёрных лесорубов, которые занимались заготовкой древесины под видом расчистки полей от кустов

В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых участников преступной группы, которая занималась заготовкой леса под видом расчистки сельхозугодий от кустов. Они заключали с организациями договоры на очистку полей от указанной растительности, однако, вместо этого рубили деревья.

Кроме того, с 2015 до 2018 год фигуранты дела незаконно заготавливали деревья, которые не числились в лесном фонде.

«По предварительным данным, злоумышленникам удалось незаконно заготовить и похитить свыше 138 тысяч кубических метров древесины. Сумма легализованных средств от продажи имущества, добытого преступным путем, составила свыше 60,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.