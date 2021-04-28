В Кадуе включили в тариф на отопление стоимость ремонта сетей, которого не было

Нарушения законодательства о тарифном регулировании в сфере теплоснабжения обнаружила прокуратура в Кадуйском районе.

— Установлено, что теплоснабжающая организация при установлении тарифа на тепловую энергию на 2020 год учла стоимость запланированных работ по операционным расходам, в том числе осуществление работ по текущему ремонту. Вместе с тем проверка показала, что данные работы вопреки требованиям законодательства о ценообразовании и тарифном регулировании не произведены, мер к корректированию тарифа на 2021 год не принято, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В ведомстве отмечают, что после внесения руководителю организации представления об устранении нарушений закона виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Указанный вид работ учтен и включен в план мероприятий при подготовке к отопительному периоду 2021-2022. Пересчитают ли теперь жителям "коммуналку", не сообщается.

Ранее NewsVo сообщал, что весной 2020 года в Кадуе следователи после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Из собственных источников NewsVo стало известно, что речь идёт о МУП «Кадуй Теплосеть». По версии следствия, с октября 2018 года по май 2019 года, стремясь не оплачивать долги за электричество, он организовал перевод денег со счетов должников муниципального предприятия на счет кредитора МУПа.