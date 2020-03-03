Экс-директора МУП «Кадуй Теплосеть» подозревают в превышении должностных полномочий

03.03.2020 [Общество]

В Кадуе следователи после прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Из собственных источников NewsVo стало известно, что речь идёт о МУП «Кадуй Теплосеть».

По версии следствия, с октября 2018 года по май 2019 года, стремясь не оплачивать долги за электричество, он организовал перевод денег со счетов должников муниципального предприятия на счет кредитора МУПа.  

«Он самостоятельно, без согласования с учредителем, с целью не выполнения решения Арбитражного суда Вологодской области о взыскании с предприятия средств в пользу поставщика электроэнергии, организовал перевод денежных средств в сумме 2,3 млн. рублей со счетов организаций-должников на расчетный счет другого кредитора, в котором в последующем после увольнения занял должность руководителя. Подозреваемый тем самым существенно нарушил права и законные интересы организаций-кредиторов предприятия», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Ведется следствие, обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела территориального государственного автодорожного надзора за превышение должностных полномочий. По версии следствия, мужчина ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков.

Тэги: превышение полномочий

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