В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков

07.02.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела территориального государственного автодорожного надзора за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018-2019 году подозреваемый, занимая указанную должность, неоднократно незаконно привлекал к административной ответственности пассажироперевозчиков ООО «Междуречье Авто» и ООО «ПАТП-4» в целях повышения статистики. Кроме того, он давал подчинённым указания составлять соответствующие административные материалы. Эти решения были признаны судом незаконными и необоснованными.

Так, например, в сентябре 2018 года подозреваемый, зная об отсутствии оснований привлечения к ответственности ООО «Междуречье Авто», составил  на фирму протокол ч. 1 ст. 11.31 КоАП РФ – осуществление перевозок при отсутствии договора гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. При этом перевозчик предоставил сотруднику госавтодорнадзора необходимые подтверждающие документы - копии платежного поручения об оплате договора гражданской ответственности. Не принимая во внимание данный факт, подсудимый составил протокол об административном правонарушении и постановление по делу с назначением ООО «Междуречье Авто» административного штрафа в размере 1 млн. рублей. В декабре 2018 года это постановление отменено решением арбитражного суда, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведённой региональным УФСБ. По месту работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация и электронные носители информации. Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде пристава подозревают в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Ради премии составлял протоколы в суде на невиновных.

Тэги: перевозчики, превышение полномочий

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